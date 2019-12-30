صحف عالمية: كوريا الشمالية تعود لتهديداتها النووية.. وأمريكا تؤكد نجاح ضرباتها في العراق

سلطت الصحف العالمية البارزة الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على عدد من القضايا البارزة مؤخرا، وعلى رأسها عودة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى التهديدات النووية مرة أخرى قبيل رأس العام الجديد.

وأشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إلى اجتماع للحزب الحاكم في بيونغ يانغ، ناقش خلاله الزعيم كيم تحولا في نهج كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة وسط جمود المحادثات النووية، وأعطى أمريكا مهلة حتى نهاية العام لاقتراح عرض أكثر ملاءمة بشأن محادثات نزع السلاح.

وهدد كيم بأنه إذا لم يحدث ذلك، فستتخذ كوريا الشمالية ”مسارا جديدا“، مؤكدا على الحاجة إلى ”اتخاذ تدابير إيجابية وهجومية لضمان السيادة والأمن للبلاد بالكامل“

وتأتي هذه الاجتماعات لكوريا الشمالية، التي لا تزال مستمرة، قبل أيام قليلة من خطاب كيم السنوي في الأول من ينايرالمقبل، على خلاف السنوات الأخيرة، إذ لم تعقد بيونغ يانغ اجتماعا للجنة المركزية لحزب العمال بالقرب من عيد رأس السنة.

بومبيو ينتقد إيران بعد الضربات الأمريكية في العراق وسوريا

ركزت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، على انتقادات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإيران بعد أن أطلع دونالد ترامب على الضربات الأمريكية ضد ميليشيات في العراق وسوريا قُتل فيها 25 شخصا.

من جانبه، قال البنتاغون إن ”الهجمات كانت ضربات دفاعية ضد جماعة كتائب حزب الله“، التي قال مسؤولون أمريكيون إنها مدعومة من إيران، بعد يومين من مقتل مقاول مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

وقال بومبيو للصحفيين بعد اجتماع الإحاطة الذي عُقد في نادي ”مارا لاغو“ في فلوريدا: ”لن نقبل باتخاذ إيران لخطوات تعرض الأمريكيين للخطر“.

أما وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي حضر الاجتماع أيضا، قال إن ”الضربات كانت ناجحة وإن المسؤولين ناقشوا خيارات أخرى مع ترامب“.

في المقابل، قالت مصادر أمنية وميليشيات عراقية إن 25 من مقاتلي الميليشيا على الأقل قد قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 55 شخصا في أعقاب 3 غارات جوية أمريكية على العراق الأحد، فضلا عن موقعين آخرين استخدمتهما كتائب حزب الله في سوريا، وأشارت إلى أن المواقع الخمسة في البلدين تضم مرافق تخزين الأسلحة ومراكز القيادة التي استخدمتها كتائب حزب الله للتخطيط للهجمات على قوات التحالف وتنفيذها.

أوكرانيا تتبادل الأسرى مع الانفصاليين الموالين لروسيا

تناولت صحيفة ”الاندبندنت“ البريطانية، عملية تبادل القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، لعشرات السجناء في محاولة لإنهاء النزاع المستمر منذ 5 سنوات.

وتم التبادل عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة هورليفكا الصناعية في منطقة دونيتسك، ووفقا لتقديرات من مسؤولي جمهوريتي ”دونيتسك و“لوهانسك“ الشعبيتين، سلمت أوكرانيا 124 شخصا بينما أطلق الانفصاليون سراح 76 أسيرا.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني أن 76 معتقلا سابقا مواليا للحكومة قد عادوا إلى ديارهم، وعلى الرغم من أن التبادل من شأنه أن يساعد في بناء الثقة بين الجانبين اللذين تفاوضا على كيفية تنفيذ اتفاق سلام 2014، إلا أنه لا تزال هناك خلافات أساسية ولا يزال التطبيع الكامل بعيد المنال.

مناجم المعادن الصينية تسمم أفقر مناطق الصين

أما صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، فقد أشارت إلى التكلفة الخفية لتوفير المناجم الصينية التي تمتد حتى حدود فيتنام، لاحتياجات سوق الأدوات الإلكترونية من معادن تنتج بعد المصاهر الصينية غبارا ساما وعوادم ملوثة بالقصدير والنحاس والزنك والزرنيخ والتي تفوق المستويات المسموح بها بـ 100 ضعف، مما أدى بالفعل إلى وفاة 13 عاملا في أكتوبر.

وارتفع إنتاج الصين من مواد مثل الألمنيوم والنحاس والرصاص والزنك، والمعروفة باسم المعادن الأساسية أو غير الحديدية، حيث بلغ إنتاج الصين الإجمالي 57 مليون طن العام الماضي، ارتفاعا من 6 ملايين في عام 1998، ولكن بعض المجتمعات المعزولة والفقيرة في البلاد تدفع الثمن.

وأظهرت دراسة استمرت 8 سنوات في الصين أن 20% من الأراضي الزراعية في البلاد باتت ملوثة وثلث المساحات المائية غير صالحة للاتصال البشري.

وقال مسؤولون كبار الشهر الماضي إنهم خصصوا 4 مليارات دولار لتنظيف التربة الملوثة، ولكن الخبراء يؤكدون أن الصين ستحتاج لحوالي تريليون دولار لأداء المهمة.