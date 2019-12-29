واشنطن: سنتخذ إجراءات مناسبة حال أطلقت بيونغ يانغ صواريخ باليستية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، الأحد، أن بلاده، ستتخذ الإجراء المناسب إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع برنامج ”هذا الأسبوع“ المذاع على شبكة ”إيه بي سي“ الأمريكية.

وقال أوبراين إن مشاركة الرئيس دونالد ترامب في محادثات دبلوماسية ”رفيعة المستوى“ ”مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد حسنت العلاقات“، لافتًا إلى أن الأخير ربما أعاد النظر في تهديده بـ“هدية عيد الميلاد“ للولايات المتحدة.

وأضاف: ”نحن دائمًا نراقب الموقف. وقد قال الزعيم أون إنه سيكون هناك شيء خلال عيد الميلاد“.

وتابع: ”أعتقد أن الرئيس شارك في دبلوماسية شخصية على مستوى عالٍ للغاية معه على مر السنوات. وتربطهما علاقة جيدة شخصيًا. لذلك ربما يعيد النظر في ذلك (أمر الهدية). لكن علينا أن ننتظر ونرى“.

وفيما يتعلق بما إذا كانت هناك عواقب إذا اختبرت كوريا الشمالية صواريخ بعيدة المدى مجددا، قال أوبراين إن الولايات المتحدة لن تتسرع بالحكم، وستتخذ إجراءً إذا لزم الأمر.

ومضى بالقول: ”إذا اتبع كيم جونج أون هذا النهج، فسوف نشعر بخيبة أمل غير عادية، وسنعبر عن هذا“.

لكنه أعرب عن اعتقاده بأن العملية الدبلوماسية لا تزال ناجحة، مضيفا: ”لقد وعد كيم جونغ أون بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ونريد منه الوفاء بهذا الالتزام ونأمل منه المضي قدما في تنفيذ التزامه الذي تعهد به في سنغافورة“.