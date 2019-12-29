إيران.. السجن 20 عاما لابنة وزير سابق بتهمة فساد

قضت محكمة الفساد الاقتصادي الخاصة في إيران، يوم الأحد، بالسجن لمدة 20 عامًا، بحق ”شبنم نعمت زاده“ ابنة وزير الصناعة الأسبق في الولاية الأولى من حكومة الرئيس الحالي، حسن روحاني.

وكان المرشد الأعلى، علي خامنئي، أمر بتشكيل المحكمة في آب/ أغسطس الماضي.

ويتولى حاليا محمد رضا نعمت زاده منصب مستشار وزير النفط الحالي بيجن نامدار زنغنه، فيما كانت ابنته ”شبنم“ عضو مجلس إدارة شركة ”رسا“ للأدوية.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن مصادر قضائية مطلعة، أن ”المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد قضت بالسجن 20 عامًا ضد شبنم نعمت زاده، بتهمة احتكار أدوية طبية كانت قد استوردتها من الخارج بدعم من الحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى ديون مالية كبيرة بذمتها للحكومة“.

وأضافت المصادر، أن ”الحكم سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري، لكنه بناء على الأدلة الموجودة في القضية وعريضة الاتهام التي قدمها المدعي العام، من المرجح أن يُحكم على شبنم نعمت زاده بالسجن لمدة 20 عاما، بتهمة احتكار أدوية مستوردة من الخارج بدعم حكومي“.

وقالت السلطات الإيرانية إنها تمكنت، في منتصف آب/ أغسطس الجاري، من اكتشاف مخزن للأدوية المستوردة من الخارج بقيمة 5 مليارات تومان في محافظة البرز الواقعة شمال إيران، تابعة لابنة وزير الصناعة السابق ”شبنم نعمت زاده“.

ومنذ تشكيل المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد في إيران، جرى الكشف عن تورط العديد من المسؤولين وأقاربهم في قضايا فساد مالي كبيرة.