عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الأفضل أداء بين رؤساء البلديات التركية في 2019

تصدر عمدة مدينة إسطنبول التركية، المعارض أكرم إمام أوغلو، قائمة العمدة الأحسن أداء في تركيا، لعام 2019، وذلك بعد حوالي 8 أشهر من انتخابه، بحسب استطلاع للرأي.

وانتزع أكرم إمام أوغلو منصب عمدة بلدية إسطنبول من مرشح الحزب الحاكم، الذي سيطر على المدينة لأكثر من عقد من الزمن، في انتخابات طعن إخوان أردوغان في نتائجها، وأعيدت لكنهم خسروا أيضا جولة الإعادة بفارق أكبر.

وبحسب موقع توكنماز خبر التركي: ”أظهر استطلاع رأي أجرته شركة سونار للدراسات والأبحاث حول أداء رؤساء البلديات، تصدر إمام أوغلو لقائمة أنجح رؤساء البلديات الأحسن أداء بنسبة 61.7 بالمئة“.

ووفقا للمصدر فإن ستة أسماء من حزب الشعب الجمهوري ”دخلت في قائمة أكثر 10 رؤساء بلديات نجاحا في مناطق مدينة إسطنبول، مقابل 4 فقط من حزب العدالة والتنمية الحاكم“.

وحل رئيس بلدية أزمير ”تونج سويار“ في المرتبة الثالثة بين الخمسة الأوائل في القائمة بنسبة 58.2 بينما حل رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش في المرتبة الخامسة بنسبة 54.4.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن العمدتين المعارضين أكرم إمام أوغلو، ومنصور يافاش، حققا نسبة رضا وقبول لدى المواطنين تفوق نسبة الأصوات التي حصلا عليها في الانتخابات الأخيرة.