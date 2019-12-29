لماذا يتجاهل الأكاديميون البحث في الاستعمار الإيراني للمنطقة؟

تساءلت صحيفة ”ناشونال ريفيو“ الأمريكية، عن سبب ابتعاد الأكاديميين عن الخوض في أبعاد الاستعمار الإيراني للمنطقة.

ورأت أنه عندما تفرض البلدان القوية سلطتها وثقافتها على البلدان الأضعف، وتتلاعب باقتصادها، فغالبا ما يكون الأكاديميون من بين أبرز المنتقدين وأكثرهم إبداعا.

ويركز الباحثون على أصغر الأمثلة، مثل فرض بلد قوي لسلطته على بلد ضعيف، وتنشغل جحافل من العلماء والنشطاء في الاستشهاد بالتاريخ، لإلقاء الضوء على الحاضر، ومقارنة أوجه الشبه ما بين الاستعمار الأمريكي أو الأوروبي أو الإسرائيلي المستمر، ويجمعون الأدلة التي تثبت الاضطهاد الغربي والأمريكي، والإشارة إلى أن دونالد ترامب يود إعلان إمبراطورية أمريكية جديدة، ولكنهم يتجاهلون المحاولات الإيرانية لاستعمار الدول.

ووثق الصحافيون والمحللون السياسيون، مثل جوناثان سباير وسيث فرانتسمان، التوسع الاستعماري الإيراني منذ سنوات عديدة، لكن معظم الأكاديميين كانوا مترددين في توجيه مهاراتهم إلى إيران.

وحتى بدون انتهاكها لسيادة الدول الأخرى، تعتبر إيران إمبراطورية، حيث يسيطر الفرس على العرب والأكراد والبلوشيين والأذريين والتركمان واللور والجيلاكيين والمزندانيين، ومع ذلك لم يسلط الضوء على هذا الأمر سوى عدد صغير من الأكاديميين، وخاصة: دانيال بايبس، إيلان بيرمان، وشوشانا براين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثورة الخميني كانت مشروعا إمبرياليا منذ البداية، حيث كانت إحدى حركاته الأولى بعد توليه السلطة، إنشاء فيلق الحرس الثوري؛ لنشر ثقافته وأفكاره.

وبعد ذلك بوقت قصير، بدأ يقوم بخطوات في لبنان، وأرسل 1500 من مستشاري الحرس الثوري الإيراني؛ لإنشاء قاعدة في سهل البقاع، كجزء من مشروعه لتصدير الثورة إلى العالم العربي، وكان لهؤلاء المستشارين دور حيوي في خلق جماعة حزب الله، الأمر الذي ساعد على نشر نفوذ إيران في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 1998، حصلت قوة القدس، وهي وحدة الحرب غير التقليدية التابعة للحرس الثوري، على زعيم جديد، عندما تم تعيين قاسم سليماني قائدا لها، والذي بدوره كثف المشروع الاستعماري الإيراني، مستفيدا من الإطاحة الأمريكية بنظام صدام حسين عام 2003؛ للاستيلاء على العراق بطريقة لم يكن من الممكن لإيران أن تحققها بمفردها.

ثم قدم الربيع العربي الفرصة لسليماني، للسيطرة على الأراضي في سوريا باستخدام حزب الله، واليمن باستخدام المتمردين الحوثيين.

وتصدر كل عام، كتب عن الإمبراطورية البريطانية والأمريكية في إيران والشرق الأوسط الكبير، ومنها الواقعي والخيالي، إذ اكتسب هذا الموضوع أهميته بسبب رغبة الكثيرين في اتباع نهج الأستاذ الجامعي الفلسطيني- الأمريكي إدوارد سعيد، من خلال الكشف عن الشرور المزعومة لـ ”الاستشراق“ في أوروبا وأمريكا. ومع ذلك، فإن عددًا ضئيلًا فقط من الأكاديميين مستعدين للكتابة عن أحد أكثر المشاريع الاستعمارية وضوحا في العالم، وأكثرها دموية، والذي يحدث تحت أنوفهم.

ويفضل غالبية الأكاديميين في الشرق الأوسط، التظاهر بأنه لا توجد إمبريالية إيرانية، وعندما اجتمع المئات منهم في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، في الاجتماع السنوي لجمعية دراسات الشرق الأوسط، الشهر الماضي، لم يناقشوا الموضوع.

فعلى مدار 4 أيام، عقدوا 20 جلسة أكاديمية، ضمت ما بين 18 و24 موضوعا، ليصبح المجموع 304 من الفعاليات، التي تضمنت حلقات النقاش والجلسات والمحادثات، وتضمنت كل واحدة من هذه المؤتمرات، 6 من الخبراء، ومع ذلك لم يخصص أي حدث لنفوذ إيران الاستعماري في لبنان أو العراق أو سوريا أو اليمن، أو الإمبراطورية الإيرانية الصاعدة.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن المشروع الاستعماري الإيراني يعتبر من بين أهم الأحداث في التاريخ الحديث، وتتوافق معالمه مع اهتمامات الأكاديميين ومعتقداتهم الراسخة، ولكن معظمهم غير مهتمين بالاستعمار الإيراني بشكل غريب.