إيران تدعو إلى تحالف بحري دولي يستثني أمريكا

زعم قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، أن تحالفا بحريا تبلور في المنطقة نتيجة المناورات المشتركة بين القوات الإيرانية والروسية والصينية والتي بدأت يوم الجمعة في المحيط الهندي وبحر عمان.

وأوضح الأدميرال خانزادي في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد على هامش تقييم الخطوات التي جرى اتخاذها خلال المناورة ”لقد أنجزنا كل المراحل التي تم التخطيط لها في المناورات المشتركة مع روسيا والصين بنجاح ووقعنا مذكرة تفاهم أمنية مع البحرية الروسية“.

وأضاف أن ”التعاون العسكري هو ذروة التعاون بين البلدان وندعو سائر الدول إلى الانضمام إلى التحالف البحري الذي تبلور في المناورة الحالية“، مشيرًا إلى أنه ”لا أحد قادر على توفير الأمن في البحار لوحده“.

وشدد قائد القوات البحرية الإيرانية على ما وصفه بـ“انتهاء دور الولايات المتحدة في المنطقة“، مطالبا إياهم بالمغادرة، مبينا ”نعتقد أن أمن المنطقة لا يحتاج إلى أن تكون هذه الدول (الولايات المتحدة) حاضرة وأن دول المنطقة نفسها يمكنها أن تنشئ الأمن معا، ونأمل أن تضاف إلينا دول أخرى في المستقبل“.

وأضاف الأدميرال حسين خانزادي أننا ”نعتقد أن الأمن البحري هو قضية يجب العمل عليها بشكل جماعي وأنه يستهدف الدول ذات القدرات والقدرات البحرية“.

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، ”إن مناوراتنا المشتركة مع روسيا والصين بداية تعاوننا الحقيقي في المجال العسكري وسيستمر مستقبلا“.

وأوضح سياري بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، ”أثبتنا القدرة على إجراء مناورات مشتركة مع مختلف دول العالم لتوفير أمن المنطقة“.