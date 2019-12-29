رئيس البرلمان الإيراني: الأزمة السورية انتهت

زعم رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، أن الأزمة السورية انتهت وبدأت مرحلة الإعمار، مشيرا إلى أن ”الولايات المتحدة تبحث فقط عن النفط السوري“.

وقال لاريجاني لدى استقباله شيوخ عشائر سورية في مبنى البرلمان الإيراني ”الأزمة في سوريا انتهت وبدأت مرحلة إعمارها، وشيوخ العشائر السورية يدركون حجم المؤامرات التي حاكتها بعض الدول ضد بلادهم“.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن ”تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد بوضوح أن الأمريكيين لا يبحثون في سوريا سوى عن النفط، وهذه فضيحة بالنسبة لقوة عالمية عظمى كالولايات المتحدة التي تدعي أنها تقود العالم“.

ورأى لاريجاني أن ”الشعب السوري رشيد ولا يحتاج إلى تدخلات خارجية، وهو قادر على صياغة دستوره والتصديق عليه دون ضغط خارجي“.

وكان وفد من شيوخ ووجهاء العشائر السورية قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت، حيث التقى الوفد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الذي قال إن بلاده ترفض إنشاء منطقة عازلة (آمنة) في سوريا.

ووصف ولايتي موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ“غير المنطقي“، تجاه إعلانه أن الولايات المتحدة وضعت النفط السوري تحت سيطرتها، وأنها ستفعل ما تريد بشأن آبار النفط.