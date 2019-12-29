إيران.. سجن 3 كتاب بتهمة الترويج ضد النظام

قضت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، بسجن 3 كُتّاب بمجموع 15 عاما وستة أشهر بتهمة الترويج ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي.

وكشفت نقابة الكتاب الإيرانيين أن الشعبة 36 بمحكمة إعادة النظر في طهران أصدرت حكما بسجن ثلاثة كتاب وهم بكتاش آبتين وكيوان بازن ورضا خندان مهابادي بمجموع 15 عاما وستة أشهر وذلك بعد تخفيف الأحكام من 18 عاما.

وأشارت النقابة في بيان نقلته إذاعة ”دويتشه فيله“ في نسختها الفارسية إلى أن السلطات الأمنية والقضائية وجهت للكتاب الثلاثة تهما من قبيل الترويج ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي وذلك عبر إعدادهم كتابا يتحدث عن تاريخ النقابة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضافت أن المحكمة الإيرانية استندت إلى حضور الكتاب الثلاثة إلى مزار ضحايا أحداث اغتيالات سياسية شهدتها إيران في تسعينيات القرن الماضي فيما يعرف بالاغتيالات المتسلسلة والمشاركة في تأبين بعض هؤلاء الضحايا.

وكشفت نقابة الكتاب الإيرانيين أن المحكمة أصدرت أحكام سجن الكتاب دون استدعائهم أو محاميهم، فيما اعتبرت أن هذه الأحكام لم تصدر بحق هؤلاء الكتاب الثلاثة فحسب وإنما بحق كل كاتب وصاحب رأي حر يعبر عن رأيه.

وكان عدد من الكتاب والشعراء والصحافيين في إيران بعثوا برسالة احتجاج في مايو الماضي للجهات القضائية على التعامل الأمني التعسفي مع أصحاب الرأي في البلاد وذلك بعد شن السلطات الأمنية حملة من الاعتقالات طالت عددا كبيرا من الكتاب والصحافيين وما تلا ذلك بإصدار أحكام بالسجن ضدهم.