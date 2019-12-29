بعد احتجاجات البنزين.. مسؤول إيراني يستبعد زيادة أسعار مياه الشرب

استبعد رئيس ديوان المحاسبات في إيران، عادل آذر، اليوم الأحد، فرض زيادة في أسعار مياه الشرب للمواطنين في العامين المقبلين، وذلك بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت مؤخرا رفضا لقرار السلطات زيادة أسعار البنزين في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية عن آذر قوله ”بعد أحداث زيادة أسعار البنزين التي شهدتها البلاد، من المستبعد أن نشهد زيادة في أسعار مياه الشرب للمواطنين في الأعوام 2020 و2021 رغم ما تشهده الشركات الحكومية من خسائر“.

وتصاعدت في إيران احتجاجات شعبية عارمة، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتراضا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، في ظل تردي أوضاع المواطنين المعيشية وتعاظم الأزمات الاقتصادية في البلاد.