طهران تعلق على استدعاء سفيرها في فرنسا

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، أن استدعاء الخارجية الفرنسية، السفير الإيراني لدى باريس بهرام قاسمي، بأنه ”تدخل في شؤون إيران“.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفير الإيراني لديها على خلفية استمرار طهران اعتقال اثنين من الأكاديميين الفرنسيين.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية عن موسوي حسب قوله: ”إن المرأة المعتقلة (عادل خاه) تحمل جنسية ايرانية ومدانة في قضية التجسس، ونعتبر بيان الخارجية الفرنسية بهذا الخصوص تدخلا في شؤون إيران“.

وأضاف ”أما بخصوص المعتقل الفرنسي، رولاند مارشال، فهو متهم بالعمل ضد الأمن القومي الإيراني وسمح له بالتواصل مع السفارة الفرنسية لبضع مرات حتى الآن“، مشيرا إلى أن ”التجسس لا يمكن أن يحول دون معالجة هذه القضايا من قبل القضاء في الجمهورية الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالتهم الأمنية الموجهة ضدهم“.

وكانت المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قالت، الجمعة الماضي، إنه تم استدعاء السفير الإيراني إلى الوزارة، مضيفا أنه ”تم تذكيره بمطلب فرنسا“ بأن يتم إطلاق سراح الأكاديميين فاريبا عادل خاه ورولاند مارشال ”دون تأخير“ من قبل السلطات الإيرانية.

وفاريبا عادل خاه ورولاند مارشال باحثان في مركز ساينس بو للدراسات الدولية (CERI) في باريس، وتم احتجازهما في طهران منذ يونيو/حزيران الماضي.

وحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فإن عادل خاه، أضربت عن تناول الطعام، بينما قوبلت مطالب الأكاديميين بالتواصل مع القنصلية الفرنسية بالرفض حتى الآن.