برلماني إيراني يدعو الحكومة لتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات

انتقد عضو البرلمان الإيراني البارز والقيادي في التيار المعتدل، علي مطهري، اليوم الأحد، السلطات الحاكمة في بلاده، داعيا إياها إلى تقديم الاعتذار للشعب على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وخلفت مئات القتلى وآلاف المعتقلين والجرحى، بسبب رفع أسعار البنزين.

وقال مطهري في مقال نشرته صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية ”مما لا شك فيه أن ثقة الناس بالوكلاء الحكوميين قد تضررت بسبب الأحداث الأخيرة وتحتاج إلى استعادة تلك الثقة، وكان على السلطات الاعتذار للناس“، متسائلا ”لماذا لا يكون هناك لوبي إيراني قوي في الكونغرس الأمريكي؟“.

وشدد على أن ”مشاكل البلاد ليست مجرد حلول اقتصادية“، وقال ”يجب أن تكون الحلول الاقتصادية متزامنة مع حلول سياسية“، مضيفا أن ”الاعتماد على القوة الداخلية للبلد لا يتعارض مع تحسين علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى الولايات المتحدة“.

واعتبر النائب الإيراني أن ”بلاده تتخذ سلوكا وطريقا يؤدي إلى التضحية بالثورة الإسلامية من أجل لفتة ثورية، ولا تعني الثورية العمل العاطفي فقط“، مضيفا “ نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لتحسين العلاقات مع العالم. . ويجب أن نخلق الأمل للناس بهذه الطريقة، ثم تعود ثقة الناس في الحكومة إلى مستواها السابق“.

وتراجعت ثقة الشعب الإيراني بالنظام في السنوات الأخيرة وذلك ما كشف عنه المتظاهرون في سلسلة احتجاجات شعبية تنطلق بين الحين والآخر ترفع شعارات ضد المرشد علي خامنئي الذي يعد أعلى سلطة في البلاد وهم بمثابة خطر أحمر للمتشددين.