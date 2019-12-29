إيران تعتقل 14 شخصا من أنصار الملكية وتستدعي مديري قنوات إخبارية

اعتقلت السلطات الإيرانية في مدينة قم (معقل المرجعيات الشيعية)، أمس 14 شخصا أعضاء في مجموعة يطالبون بالعودة للنظام الملكي الذي كان يقوده شاه إيران محمد رضا بهلوي قبل العام 1979.

وقال قائد قوات الشرطة في مدينة قم اللواء عبد الرضا أغا خاني، لوسائل إعلام محلية: ”تم اعتقال شبكتين مكونتين من 14 شخصا من أنصار النظام الملكي“.

وأضاف أن ”الشبكتين تم تدريبهما بشكل واسع على كيفية الدعوة لإجراء مسيرات مناهضة للنظام والقيام بأعمال شغب والدعوة إلى اضطرابات والعصيان المدني“.

واتهم المسؤول الأمني المعتقلين بالعمل بشكل سري على الإطاحة بـ“نظام الجمهورية الإسلامية“، و“تلقي الأموال مباشرة من جماعات المعارضة في الخارج“، لخلق اضطرابات في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر قائد قوات الشرطة في محافظة قم أن المجموعتين تعملان بشكل منظم ولديهما رئيس ونائبه ومجلس إدارة ولدى كل مجموعة 30 عضوا يقومون بأنشطة إعلامية ولديهم اتصالات مباشرة مع القادة الملكيين في خارج إيران.

وتابع اللواء عبد الرضا أغا خاني ”أن بعض الإجراءات التي اتخذتها المجموعتان كانت لإثارة الاضطرابات في إيران عن طريق تعطيل أساطيل النقل العامة والشحن، وتشجيع الإضرابات العمالية والتجارية وتسلل النقابات العمالية وتحويل المطالب الاجتماعية للناس إلى مواجهة أمنية وسياسية ضد النظام“.

ولا تزال السلطات الإيرانية تواصل تعقب واعتقال الشخصيات التي شاركت في الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بسبب رفع أسعار البنزين، وتأتي هذه الاعتقالات بذرائع مختلفة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ”عصر إيران“، اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية استدعت عددا من مديري قنوات إخبارية عبر تطبيق ”تلغرام“ في محافظة غلستان شمال إيران، بذرائع مختلفة منها ”التشهير ونشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام وخلق انقسامات عرقية“.

وقال المدعي العام في محافظة غلستان، باقر طباطبائي: ”تم استدعاء 3 من مديري قنوات اخبارية عبر تطبيق تلغرام يقومون بالتشهير ونشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام“، مضيفا أن ”السلطات تكثف المراقبة الإلكترونية عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في شباط/ فبراير المقبل.