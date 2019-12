عملية طعن جماعية تستهدف منزل حاخام قرب نيويورك (فيديو)

قالت منظمة يهودية إن مهاجما طعن خمسة أشخاص في ساعة متأخرة من مساء السبت في منزل حاخام بولاية نيويورك الأمريكية، قبل أن يلوذ بالفرار في عملية طعن عشوائي جاءت بعد أيام من تزايد حدة التوتر بسبب هجمات مناهضة للسامية.

وقال مجلس الشؤون العامة اليهودي على ”تويتر“ إن شخصا يرتدي وشاحا طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند التي تبعد نحو 48 كيلومترا شمالي مدينة نيويورك.

وأضاف المجلس أن كل المصابين الخمسة نقلوا إلى مستشفيات محلية، لافتا إلى أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة وأن أحدهم تعرض لست طعنات.

وقالت لتيتيا جيمس المدعية العام لنيويورك إنها شعرت ”بانزعاج شديد“ بسبب الوضع في مونسي.

