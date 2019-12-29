نائب هولندي يعيد طرح خطة لمسابقة رسوم مسيئة للرسول

قال النائب الهولندي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز يوم السبت إنه أعاد طرح خطته لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تصور النبي محمد (ص) وذلك بعد أكثر من عام من إلغاء مثل هذه المسابقة خشية حدوث هجمات في هولندا.

ودعا فيلدرز على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت الناس لإرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن.

وقال فيلدرز زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي “ يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية“.

وألغى فيلدرز مسابقة مماثلة في أغسطس/ آب من العام الماضي بعد اعتقال الشرطة رجلا هدد بقتله بسبب خطته.

وأثارت خطط إجراء هذه المسابقة في ذلك الوقت مظاهرات ضخمة في باكستان نظمها حزب حركة لبيك الإسلامي الذي دعا الدول الإسلامية إلى قطع كل العلاقات مع هولندا.

وكانت صحيفة يولاندس بوستن الدنمركية قد نشرت في 2005 رسوما مسيئة للنبي محمد (ص) أثارت مظاهرات في شتى أنحاء العالم الإسلامي.