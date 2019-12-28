اشتباكات بين محتجين والشرطة في باريس (صور)

اشتبك محتجون على إصلاحات نظام التقاعد التي تعتزم الحكومة الفرنسية إدخالها، مع قوات الشرطة عندما أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات منهم في العاصمة باريس اليوم السبت.

وقادت نقابات عمالية فرنسية إضرابات في أنحاء البلاد منذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري رفضا لتعديلات على نظام التقاعد اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون، ما تسبب في عدم انتظام العمل في المدارس وحركة القطارات والسيارات مع اتساع نطاق الاحتجاجات.

وانضم محتجو السترات الصفراء اليوم السبت لتجمع من آلاف الأشخاص كانوا يحتجون على تعديلات نظام التقاعد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب مناطق سياحية مثل مركز بومبيدو، حيثُ حاول بعض المحتجين وضع حواجز وإضرام النار بها وحطموا محطة حافلات.

وتخللت هذه المظاهرة اشتباكات بين الحين والآخر قبل أن يقل عدد المشاركين بها مع حلول المساء.

وأصيب جيروم رودريجيث، أحد الشخصيات المشهورة بحركة السترات الصفراء، في عينه، لكن لم يتضح بعد مدى هذه الإصابة، وكان رودريجيث قد أصيب في العين ذاتها هذا العام.

واستمر تعطل شبكة النقل في أنحاء البلاد والعاصمة باريس مع إصرار عمال القطارات والمترو على مواصلة الضغط على ماكرون حتى يتراجع عن التعديلات التي يريد إدخالها على نظام التقاعد.