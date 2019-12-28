تركيا تطرد 33 لاجئا إيرانيا من القومية الكردية

أعلنت شبكة حقوق الإنسان الكردية اليوم السبت أن السلطات التركية طرت الخميس الماضي، 33 لاجئا إيرانيا كانوا يقيمون داخل أراضيها.

وأشارت الشبكة أن طالبي اللجوء الـ33 من القومية الكردية الإيرانية، التي تتعرض للاضطهاد والتمييز والمضايقات من قبل النظام الإيراني.

وتحدثت عن تضاعف عدد طالبي اللجوء واللاجئين الإيرانيين في تركيا خلال الفترة الماضية، بحسب موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية.

وذكرت الشبكة أنه ”جرى طرد اللاجئين الأكراد الإيرانيين عبر منفذ بازركان في محافظة أذربيجان الحدودية بين تركيا وشمال غرب إيران“.

ووصل عدد اللاجئين الإيرانيين في تركيا إلى أكثر من 39 ألف شخص، بنهاية عام 2018، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.