إيران تستدعي مبعوث الكويت في طهران للاحتجاج على اجتماع ”مناهض“ للإيرانيين‎

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني، في بيان إن إيران استدعت مبعوث الكويت في طهران اليوم السبت، للاحتجاج على اجتماع مسؤولين كويتيين مع ممثل ”جماعة إرهابية“ واستضافة اجتماع ”مناهض للإيرانيين“. ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الجماعة المعنية أو المسؤولين الكويتيين الذين اجتمعوا بممثل الجماعة، فيما لم تعلق السلطات الكويتية حتى الساعة، على المزاعم الإيرانية.…