إسرائيل تتجاهل طلب السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في القدس

كشفت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، عن قرار حكومي إسرائيلي بتجاهل طلب السلطة الفلسطينية السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية في مدينة القدس المحتلة، رغم إصرار السلطة على أن تكون القدس جزءا من العملية الانتخابية.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية إن مناقشات رفيعة المستوى جرت خلال الأيام الأخيرة، قررت على إثرها إسرائيل تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لسكان شرق القدس بالمشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”إسرائيل ترى أن مشاركة سكان القدس في الانتخابات يمس بالسيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة“.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقله سفارة بلاده إليها، تصاعدت وتيرة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتهويد المدينة المحتلة، حيث منعت إسرائيل عشرات المؤسسات من العمل في القدس، من بينها تلفزيون فلسطين، بذريعة ”ممارسة السيادة الإسرائيلية“ على المدينة.

وسبق أن أكدت الرئاسة الفلسطينية أنها متمسكة بأن تكون مدينة القدس ضمن أي انتخابات فلسطينية مقبلة، مشيرة إلى أنها تواصل تحركا دوليا من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بإجرائها في القدس.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، إن ”الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومِن منبر الأمم المتحدة دعا لإجراء الانتخابات، ليؤكد للجميع جدية الموقف الرسمي الفلسطيني الساعي نحو انتخابات حرة ونزيهة يشهد لها العالم أجمع“.

وأضاف: ”الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، لقبول مشاركة أبناء شعبنا المقدسي ترشحا وتصويتا داخل مدينتهم المقدسة، كحق طبيعي كفلته كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي“.