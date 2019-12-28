مستشار لأردوغان: نعمل لتسريع ظهور المهدي المنتظر وإعلان خلافة عاصمتها اسطنبول

عرض عدنان تانوردي، المستشار العسكري الأول للرئيس التركي، تفاصيل برنامج توصيل الرئيس رجب طيب أردوغان الى سدّة الخلافة الإسلامية العابرة للقارات، وهو البرنامج الذي جرى وضع دستور كونفدراليته المراد لها ان تضم 61 دولة عربية واسلامية بانتظار ظهور المهدي المنتظر.

جاء ذلك في مقابلة أجراها معه ”تلفزيون العقيدة AKIT“ التركي الحكومي، في أعقاب جلسة عقدها، يوم 23 ديسمبر الحالي، مؤتمر الاتحاد الإسلامي الدولي في اسطنبول، وترأسها الجنرال المتقاعد تانوردي، الذي انشأ ويدير مليشيات عسكرية بإسم ”سادات“ مهمتها تدريب الشباب من مختلف دول العالم الإسلامي ليكونوا دعاة وجنوداً للخلافة الإسلامية ومقرها اسطنبول.

يشار الى أن تنظيم الدورات السنوية للمؤتمر، والتي ستستمر حتى عام 2023، يتولاه معهد البحوث الاستراتيجية لأنصار العدالة (أسّام ASSAM) الذي يُعتبر العقل التنظيمي لمشروع اردوغان في توظيف شعارات الإسلام السياسي وتشكيلات ”الاخوان المسلمين“ من أجل الترويج لكونفدرالية إسلامية يرأسها خليفة مقره اسطنبول، كما يقول مركز ”نورديك مونيتور“ ومقره السويد.

دستور الكونفدرالية الإسلامية

وينقل المركز المتخصص برصد الشؤون التركية، ان معهد ”أسّام“ التركي كان استكمل صياغة دستور فيدرالية الدول الإسلامية والذي يكاد يتطابق مع الدستور التركي، إلا أن لغة الفيدرالية ستكون العربية وعاصمتها اسطنبول. علماً أن هذا الدستور الذي نشر موقع نورديك مونيتور صورة لمواده، يتضمن فصلاً خاصاً برئيس الكونفدرالية الإسلامية الذي هو الخليفة.

وأشار التقرير الى أن تانوردي، المستشار العسكري الأول لاردوغان، أعلن في مقابلته التلفزيونية عن قناعته بأن كونفدرالية الدول الإسلامية ستتحقق، وأنهم من اجل ذلك يعملون لتسريع عودة المهدي المنتظر.

خلافة اسلامية تركية على 61 دولة

وتُظهر قائمة الدول التي تحلم القيادة التركية بأن تكون كونفدرالية الخلافة التي يؤمها اردوغان، 61 دولة بينها 12 دولة من الشرق الأوسط هي (كما جاءت في متن الدستور) البحرين والإمارات وفلسطين والعراق وقطر والكويت ولبنان وسوريا والسعودية وعُمان والأردن واليمن. ومن دول شمال إفريقيا تضم القائمة الجزائر وتشاد والمغرب وليبيا ومصر وتونس.