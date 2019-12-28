وفاة قائد ميليشيا ”فاطميون“ الأفغانية متأثرا بإصابته في سوريا (صور)

أعلنت وكالة أنباء ”دفاع برس“ التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، أن قائد قوات فاطميون (الميليشيات الأفغانية) في سوريا، توفي صباح اليوم في طهران؛ نتيجة إصابته بجروح أصيب بها قبل عامين في سوريا.

وقالت الوكالة، إن ”محمد جعفر حسيني“ البالغ من العمر 35 عاما توفي صباح اليوم السبت في طهران؛ بعد معاناته من جروح أصيب بها نتيجة سقوط صاروخ بالقرب منه منذ عامين، نتيجة المعارك في سوريا.

وأضافت أن حسيني تولى قيادة الميليشيات الأفغانية في سوريا بعد مقتل القائدين السابقين ”مصطفى صدر زاده، وعلي رضا توسلي“، مشيرة إلى أن حسيني كان يتحرك باسم حركي ”أبو زينب“، وله دور كبير في تجنيد اللاجئين الأفغان في إيران للقتال في سوريا، مشيرة إلى أنه أب لطفلين.

وشكل الحرس الثوري الإيراني عام 2013 للمقاتلين الأفغان لواء خاصا بهم في سوريا باسم ”لواء فاطميون“، كما شكل حزب الله اللبناني فرعا جديدا له بينهم باسم ”حزب الله أفغانستان”.

وأول من تولى قيادة الميليشيات الأفغانية في سوريا هو القائد العسكري ”علي رضا توسلي“، وهو شخصية مقربة من قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وقد شارك في الحرب العراقية الإيرانية إلى جانب إيران.

وتمكنت المعارضة السورية، في مارس/آذار 2015، من قتل ”علي رضا توسلي“ خلال معارك جرت في منطقة تل قرين التابعة لمحافظة درعا جنوب سوريا.