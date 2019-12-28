مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قتل شخصان وأصيب 8 آخرون، السبت، في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مجموعة من الشباب من أصل إسباني (في العشرينات من العمر) كانوا يقومون بتصوير فيديو موسيقي في موقف للسيارات عندما بدأ مجهولون بإطلاق النار باتجاههم ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8.

ويأتي الحادث بعد مقتل شخص جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة دنفر بولاية كولورادو، وسط الولايات المتحدة، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية عن مسؤول الشرطة المحلي أنتوني كاماتشو، قوله إن البحث جارٍ حاليا عن مشتبه به واحد على الأقل يحمل سلاحا ناريا.

وأضاف أن الشرطة طوّقت أحد مداخل مركز التسوق، مضيفا: ”لا نعتقد أن هناك تهديد لعامة الشعب“، دون أن يذكر خلفيات أو دواعي الواقعة.

وذكر أنه لا يستطيع التأكيد على وجه التحديد عدد من شاركوا في إطلاق النار، مضيفا أن التفاصيل بشأن الشخص الذي قتل في إطلاق النار لم تتوفر على الفور.

وأوضح أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق النار داخل مركز التسوق نفسه خلال الشهر الجاري، حيث أصيب صبي في إطلاق نار وقع يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما قتل فتى (16 عاما) جراء إطلاق نار في مرآب للسيارات تابع للمركز نفسه في مارس/آذار الماضي.