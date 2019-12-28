ظريف يزور نيويورك في يناير لحضور اجتماع مجلس الأمن

يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل، إلى نيويورك في الولايات المتحدة، لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بدعوة من فيتنام التي تتولى الرئاسة المؤقتة للمجلس.

وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن ”وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيصل إلى نيويورك في التاسع من يناير المقبل، لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي“.

وأضافت الوكالة أن ”جدول أعمال ظريف لهذه الزيارة يتضمن المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بموضوع التعددية بدعوة من رئيس الدورة الجديدة لمجلس الأمن فيتنام“.

ويتولى نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فام جيا خيم، رئاسة مجلس الأمن الدولي منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوا، 5 منهم دائمون هم: روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.