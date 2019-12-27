إيران تعثر على جثة قائد طائرة عسكرية تحطمت الأسبوع الماضي

أعلن الجيش الإيراني، مساء اليوم الجمعة، العثور على جثة قائد الطائرة العسكرية من طراز ميغ 29 التي تحطمت، يوم الأربعاء الماضي، قرب جبال سبلان بمحافظة أردبيل شمال غرب إيران.

وذكر بيان للجيش الإيراني أنه“يؤكد مقتل قائد الطائرة العسكرية العقيد الطيار محمد رضا رحماني الذي سقطت طائرته، يوم الأربعاء، على جبال سبلان شمال غرب إيران“.

وأشار البيان إلى أن مراسم تشييع جثمان الطيار رحماني ستقام، صباح يوم السبت، من قاعدة فكوري التابعة للجيش الإيراني والتي تقع بمدينة تبريز الواقعة شمال شرق إیران.

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن فرق الإنقاذ تمكنت من تحديد مكان تحطم المقاتلة الإيرانية (ميغ 29″ التي سقطت بعد اصطدامها بجبل سبلان أثناء مهمة روتينية، يوم الأربعاء.

وجبال سبلان تعد ثالث أعلى قمة في إيران، وتقع في محافظة أردبيل بارتفاع 4811 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتشهد حاليًا أجواء سيئة للغاية بسبب برودة الطقس وتساقط الثلوج.