أعلى محكمة في كوريا الجنوبية ترفض طعنا في اتفاق نساء المتعة مع اليابان

رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، طعنا تقدمت به مجموعة من النساء اللائي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة للجيش الياباني في زمن الحرب، لإبطال اتفاق كانت قد وقعته الدولتان لتسوية الدعاوى بشأن الانتهاكات.

ومن المتوقع ألا يكون للحكم تأثير يذكر على الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بعد أن تخلى عنه فعليا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ووصفه بأنه يشوبه قصور خطير ولا يرقى إلى مستوى الحل للقضية التي ظلت على مدار سنوات طويلة رحما تتوالد فيه الأحقاد والضغائن بين الجارتين.

وقال رئيس المحكمة الدستورية يو نام سوك إن الاتفاق كان اتفاقا سياسيا سعى إلى حل قضية نساء المتعة، وعلى خلاف المعاهدات بين الدول، لم تترتب عليه مسؤوليات قانونية من جانب الحكومات.

و“نساء المتعة“ تعبير شائع يشير إلى آلاف الفتيات والنساء ومعظمهن كوريات أجبرن على العمل في بيوت الدعارة قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها، عندما كانت كوريا واقعة تحت الاحتلال الياباني.