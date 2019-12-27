تركيا تحكم بالسجن على سبعة صحفيين بصحيفة معارضة

أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن، اليوم الجمعة، على سبعة صحفيين وموظفين آخرين في صحيفة سوزغو المعارضة، بتهمة مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها العقل المدبر وراء محاولة انقلاب عام 2016، وفق قول الصحيفة.

ووصفت الصحيفة، وهي من أعمدة المؤسسة العلمانية في تركيا منذ زمن طويل، الحكم بأنه وصمة في تاريخ الصحافة الحرة.

وقالت إن المتهمين الثمانية الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة النهائية طالبوا بالبراءة.

وتشن أنقرة حملة قمع على من يشتبه بأنهم أتباع فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، وذلك منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو 2016، وقتل فيها حوالي 250 شخصا، ولا تزال العمليات التي تستهدف الشبكة تجري على نحو منتظم.

وقال الصحيفة إن الكاتبين البارزين أمين كولاسان ونجاتي دوغرو، والمحررين مصطفى جيتين ومتين يلمظ أدينوا بمساعدة شبكة غولن، وحكم على كل منهم بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.

وقضت المحكمة بتبرئة مصورة الفيديو الصحفية مديحة أولغون، وأرجأت الحكم على مالك الصحيفة براق أقباي، الذي يحاكم غيابيا.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أودع أكثر من 77 ألف شخص السجون في انتظار المحاكمة، وأقيل حوالي 150 ألفا من المدنيين والعسكريين وغيرهم من وظائفهم.

وينكر غولن، الذي يعيش في المنفى الاختياري في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، وأتباعه أي صلة لهم بمحاولة الانقلاب.