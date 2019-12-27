روسيا تعلن دخول صواريخ ”أفانغارد“ الخارقة للصوت في الخدمة

المصدر: أ ف ب

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن أولى مجموعة صواريخ ”أفانغارد“ الخارقة للصوت وُضعت في الخدمة، بحسب بيان رسمي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن ”أول فوج من الصواريخ المزودة بأحدث الصواريخ الإستراتيجية ضمن منظومة (أفانغارد) وضعت في الخدمة من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (07:00 ت.غ)“.

وتتحدث تقارير روسية عن أن صاروخ ”أفانغارد“ الذي جرى تصميمه ليتجنب دخول مجال عمل مضادات الصواريخ بفضل قدرته على تغيير اتجاه وارتفاع التحليق، يمتلك مزايا خارقة من بينها القدرة على اتباع مسار يصعب تحديده.

ويستطيع الصاروخ تحمل حرارة تصل شدتها إلى آلاف الدرجات المئوية، كما يقاوم أشعة الليزر، وهو مجهز برأس حربي نووي حراري ضخم ذي طاقة تدميرية بمردود يتجاوز 2 ميغا طن.