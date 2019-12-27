اليونان: إرسال تركيا قوات إلى ليبيا ”توسع عثماني جديد“

قال نائب وزير الخارجية اليونايي ميلتاديس فارفيتسيوتيس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”يلعب بالنار“ وسيزداد عزلة بقراره إرسال قوات إلى ليبيا.

ووصف المسؤول اليوناني في تصريحات عبر إذاعة محلية نشرت اليوم الجمعة عزم تركيا على إرسال قوات إلى ليبيا بطلب من حكومة الوفاق، بـ“التوسع العثماني الجديد“، مشددا على أن اليونان لا تزال متنبهة في مواجهة القلق الذي تثيره أنقرة.

ولدى سؤاله عن خطة إرسال القوات التركية إلى ليبيا بناءً على طلب حكومة الوفاق في طرابلس، قال إن أردوغان يتصرف بطريقة محفوفة بالمخاطر وأن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى عزل تركيا إلى حد أكبر.

واعتبر فارفيتسيوتيس أن ”رد الفعل على التوجه التوسعي العثماني الجديد قوي ويأتي من كل مكان، أردوغان يلعب بالنار ويولد رد فعل ليس فقط من اليونان ولكن أيضًا من جميع اللاعبين في النظام الدولي“.

وأشار إلى ”أهمية زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الولايات المتحدة التي يعتزم القيام بها في السابع من الشهر المقبل، مؤكدًا أن اليونان تسترعي انتباه العالم إلى قضية الاستفزازات التركية، في مسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس، إنه من المتوقع أن تمرر بلاده تفويضا لإرسال جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال يومي 8 و 9 كانون الثاني/ يناير القادم.