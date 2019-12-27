روسيا والصين وإيران تبدأ مناورات بحرية في خليج عمان

قال متحدث باسم البحرية الإيرانية، إن إيران والصين وروسيا بدأت تدريبات بحرية مشتركة، اليوم الجمعة، في المحيط الهندي وخليج عمان.

وقال مساعد قائد القوة البحرية لشؤون العمليات الأميرال غلام رضا طحاني للتلفزيون الحكومي: ”رسالة هذه العملية هي السلام والصداقة والأمن الدائم من خلال التعاون والوحدة.. وستكون النتيجة المترتبة عليها هي إظهار أنه لا يمكن عزل إيران“.

وذكر التلفزيون أن التدريبات تشمل إنقاذ سفن تشتعل فيها النار أو سفن تتعرض لهجوم قراصنة وتدريبات على إطلاق النار.

ولخليج عمان حساسية خاصة؛ لأنه يرتبط بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي ويرتبط بدوره بالخليج.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أرسلت ثلاث سفن من أسطول بحر البلطيق، تشمل فرقاطة وناقلة وزورق إنقاذ للمشاركة في التدريبات، حسبما ذكرت صحيفة رد ستار، وهي الجريدة الرسمية للقوات المسلحة الروسية.

ونقلت عن الوزارة قولها، إن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها مثل هذه التدريبات على هذا النحو.

وأعلن البنتاغون، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستتابع المناورات البحرية لروسيا وإيران والصين في بحر عمان، مؤكدا استعدادها لـ“ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية“.

واقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادتها؛ في أعقاب عدة هجمات، في مايو/ أيار ويونيو/حزيران، على سفن تجارية دولية، بما في ذلك ناقلات سعودية، في مياه الخليج. وأنحت الولايات المتحدة باللائمة على إيران التي تنفي الاتهامات.