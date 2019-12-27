صحف عالمية: تسمين ”داعش“ في آسيا.. وبوتين يحارب الخمر والمعارضة

اهتمت صحف عالمية بارزة، اليوم الجمعة، برصد التمدد الداعشي في آسيا، من خلال عملية تسمين واضحة المعالم لفرع التنظيم في أفغانستان، بالإضافة إلى تركيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحويل مسار بلاده بعيدا عن الإفراط في تناول الكحول، في نفس الوقت الذي يضيق الخناق على المعارضة.

صعود داعش في أفغانستان

صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، ألقت الضوء على فرع تنظيم داعش في أفغانستان، الذي يستمد تمويله ومقاتليه من عمليات التنظيم في العراق وسوريا، لتغذية حركة المتشددين في آسيا.

وأصبح داعش في أفغانستان أقوى فرع للجماعة المسلحة خارج العراق وسوريا، ويمثل تهديدًا مستمرًا على الرغم من الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة وقتلها للزعيم أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن تدفق التمويل من تنظيم داعش في العراق وسوريا، هو في حد ذاته دليل على أهمية الفرع لقيادة التنظيم.

ووفقا لتقرير صادر عن البنتاغون في يونيو/حزيران، تمتلك الجماعة، المعروفة باسم داعش خراسان، والمشهورة بالهجمات العنيفة على المدنيين، لديها ما يصل إلى ألفي مقاتل وتسعى لاستهداف الغرب بتطوير أكثر شبكات المقاتلين الأجانب فعالية من حيث التدريب والتنظيم والتجنيد.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن أكثر ما يهمهم هو جهود التنظيم الثابتة للتوسع عبر جنوب وجنوب شرق آسيا ووسطها جزئيا عن طريق تدريب القادة على قيادة الفروع الخارجية في بلدان مثل الهند وباكستان وإندونيسيا، الأمر الذي يشير إلى قدرة داعش العالية على إدارة نفسه بعد مقتل البغدادي.

بوتين يحول مسار روسيا بعيدا عن المشروبات الروحية

وتحدث صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، عن حملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتغيير نمط حياة الروس بعيدا عن شرب الكحول بكثرة، بينما يدفع باعتماد نمط حياة أكثر صحية.

وتتحدى روسيا الصورة النمطية المعروفة عنها كدولة يعشق سكانها المشروبات الروحية، حيث انخفض استهلاك الكحول إلى النصف بين عامي 2008 و2018، مدفوعًا بالسياسات الصارمة الجديدة للدولة وزيادة الدخل ووعي الطبقة المتوسطة بالصحة.

وجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلوب الحياة الصحي جزءًا رئيسيًا من صورته العامة، في تناقض واضح مع ميل سلفه ”بوريس يلتسين“ لتناول الخمر.

وقالت وزيرة الصحة الروسية ”فيرونيكا سكفورتسوفا“: ”قائدنا يعتمد أسلوب حياة صحي، فقد قاد حملة شاملة ضد الخمر وهو يمارس الرياضة ويظهر كنموذج يحتذى به في كيفية العمل الجاد مع الحفاظ على نمط حياة صحي“.

ووصفت الصحيفة الحملة على المشروبات الكحولية بأنها تحول رئيسي للحكومة الروسية التي أطلقت قبل 13 عامًا فقط فودكا منخفضة التكلفة لسكانها لأفقر.

ومنذ عام 2010، رفعت حكومة بوتين ضريبة الاستهلاك على المشروبات الكحولية، وتم حظر المبيعات بعد الساعة 11 مساءً وفي الأحداث الرياضية، كما تم حظر عرض الإعلانات في التلفزيون والشرب في الأماكن العامة.

الكرملين يضيق الخناق على المعارضة

واهتمت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الامريكية، أيضا بجانب آخر من السياسات الروسية، حيث شنت السلطات الروسية حملة قمع مفاجئة هذا الأسبوع ضد زعيم المعارضة ”أليكسي نافالني“ وحلفائه.

وقُبض على زعيم المعارضة إثر مداهمة لمكاتبه في موسكو بعد وقت قصير من ظهر أمس الخميس، وبعد اقتحام المكاتب بالقوة، صادر الضباط أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المعدات الإلكترونية.

ووفقًا لنافالني، كانت الغارة مرتبطة برفضه الامتثال لأمر من المحكمة وحذف فيديو تحقيق في أمر رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف من قناته على يوتيوب.

ولم يكن الاعتقال بحد ذاته أمرًا غير معتاد، فعلى مدار السنة التقويمية الماضية، أمضى نافالني ثُمن أيامه في زنزانات الشرطة، إلا أن ذلك جاء في أعقاب نبأ اعتقال أحد موظفيه في منزله وإرساله إلى قاعدة عسكرية نائية في القطب الشمالي.

واعتقل الموظف ”رسلان شافدينوف“ (23 عاما)، مساء الاثنين في منزله في موسكو، وتعطل هاتفه بشكل غامض، وبعد اعتقاله بـ 3 أيام، اقترح نافالني أن أمر اعتقال شافدينوف أتى من القمة.

ولعدة ساعات، لم يكن هناك أخبار عن مكان شافدينوف، قبل أن تظهر صور له في مكان نائ وسط الثلج في شمال روسيا، وفي نهاية المطاف، في يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن العثور على شافدينوف على بُعد 3500 ميل في قاعدة للدفاع الجوي في أرخبيل ”نوفايا زيمليا“ في القطب الشمالي، حيث تم تجنيده في الجيش فجأة.

اليابان تعدم سجينا أجنبيًا لأول مرة منذ عقد

أما صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، فسلطت الضوء على إعدام اليابان مواطنا صينيا أدين بقتل أسرة مكونة من 4 أفراد، فيما يعتبر أول قضية تعدم فيها اليابان أجنبيا خلال العقد الماضي.

وأُعدم ”وي وي“ (40 عامًا)، وهو طالب لغات كان يدرس في اليابان، شنقًا بعد قضاء أكثر من 16 عامًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بسبب جرائم القتل والسرقة.

وقال وزير العدل ”ماساكو موري“ إنه قد تم إعدام ”وي وي“ في مركز احتجاز فوكوكا بجزيرة كيوشو اليابانية أمس الخميس، بعدما أدين بسرقة وقتل زوجين وطفليهما في منزلهم في مدينة فوكوكا عام 2003.

وذكرت التقارير أنه بالتعاون مع شريكين صينيين، ربط ”وي“ الأوزان في جثث الأسرة قبل إلقائها في المحيط.

ويعتبر ”وي“ أول مجرم أجنبي يُعدم في اليابان منذ أن بدأت البلاد إعلان أسماء المجرمين الذين أُعدموا وبعض التفاصيل عن جرائمهم في عام 2007.

قالت وزيرة العدل إنها وقعت على أمر الإعدام بعد فحص دقيق، مع مراعاة الحركة الدولية لمناهضة الإعدام. مضيفة أن اليابان بلد يحترم القانون، وإن الإعدام كان مدعوما من نظام العدالة الجنائية.