الأمم المتحدة ترفض اتهامات روسية بشأن إصدارات التأشيرات

رفضت الأمم المتحدة اتهامات من روسيا بشأن تغاضي الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن تأخير التأشيرات الأمريكية التي يطلبها المسؤولون الروس ومن دول أخرى، للوصول إلى مقر المنظمة بنيويورك.

وتقول موسكو: إن واشنطن تؤخر عن عمد إصدار تأشيرات الدخول للمسؤولين الروس المسافرين إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهي خطوة قالت روسيا إنها يمكن أن تضر بشكل أكبر بالعلاقات المتوترة بين البلدين.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء غوتيريس بتجاهل تأخير إصدار تأشيرات السفر الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في بيان ”منذ أشهر عديدة، نقل الأمين العام والمستشار القانوني للأمم المتحدة، مرارا شواغلهما والموقف القانوني للمنظمة إلى كبار ممثلي البلد المضيف“.

وأضاف دوغاريك إن غوتيريس وفريقه واصلوا متابعة هذا الأمر عن كثب.

وأشار آخر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلاقات مع الولايات المتحدة، باعتبارها البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن دولا أخرى مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وكوبا اشتكت أيضا من تأخير إصدار التأشيرات الأمريكية.

ووفقا لهذا التقرير، قالت الولايات المتحدة: إنها تضطلع بمسؤولياتها كدولة مضيفة للأمم المتحدة بشكل جاد، لكنها أضافت أن واشنطن ”تحتفظ بحقها في استبعاد أفراد في حالات معينة محدودة حينما يوجد دليل واضح ومقنع على أن الفرد يسافر إلى البلد المضيف بشكل أساسي لأغراض تكون خارج نطاق أعمال الأمم المتحدة وبما يضر بالأمن القومي للبلد المضيف“.