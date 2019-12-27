”تدريب إعلامي“ في إذاعة اليابان يبث الخوف بشأن تهديد كوري‎

أوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ”إن.إتش.كيه“ في نشرة أخبار بثتها، نبأ غير صحيح عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا سقط في المياه الواقعة شرقي الأرخبيل الياباني، لتصدر بعد ساعات اعتذارا توضح فيه أن ذلك كان خبرا عاجلا ضمن تدريب إعلامي.

وجاء ذلك، وسط حالة ترقب في الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها في شرق آسيا، بعدما حذرت بيونغ يانغ هذا الشهر من احتمال إرسالها ”هدية في عيد الميلاد“ لواشنطن، فيما قال خبراء إن ذلك يعني أنها قد تختبر صاروخا طويل المدى.

وجاء في نشرة ”إن.إتش.كيه“ بعد 22 دقيقة من منتصف الليل: ”صاروخ كوري شمالي شوهد يسقط في البحر على بعد ألفي كيلومتر تقريبا شرقي كيب إريمو بهوكايدو“، مما يشير إلى أن مسار الرحلة يقع فوق الأراضي اليابانية.

وفي الساعة 2:28 صباحا، أصدرت اعتذارا على موقعها الإلكتروني، موضحة أن الخبر كان لأغراض التدريب ولم يكن ”صحيحا“.

وقالت الهيئة: ”نعتذر لمشاهدينا وللجمهور“.

والتحذير من الكوارث والتهديدات الأمنية أحد تكليفات الهيئة الممولة تمويلا عاما، والتي يتدرب مذيعو الأخبار فيها على نحو منتظم ومتكرر على تغطية الزلازل والكوارث الأخرى.

وبثت (إن.إتش.كيه) أيضا خبرا خاطئا عن صاروخ كوري شمالي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وكانت كوريا الشمالية، قد حذرت الولايات المتحدة هذا الشهر، من إمكانية أن ترسل لها ”هدية في عيد الميلاد“، وذلك بعد أن أمهل زعيمها واشنطن حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بين البلدين بخصوص الترسانة النووية لكوريا الشمالية وخفض التوتر بين البلدين.

وأجرت كوريا الشمالية أحدث تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عندما أطلقت صاروخ هواسونج-15، وهو أكبر صاروخ اختبرته على الإطلاق، وقالت إنه قادر على الوصول إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.