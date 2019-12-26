ميركل تعتزم زيارة تركيا للحفاظ على اتفاق كبح تدفق المهاجرين

ذكرت صحيفة ”زود دويتشه تسايتونغ“ أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستزور تركيا الشهر المقبل؛ لحث الرئيس رجب طيب أردوغان على احترام اتفاق كبح تدفق المهاجرين الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس الخوف من أن الصراع في سوريا قد يتسبب في موجة جديدة من اللاجئين.

وحذر أردوغان، يوم الأحد، من أن بلاده التي تستضيف بالفعل 3.7 مليون لاجئ سوري لن تتمكن من التعامل مع وصول موجة جديدة منهم إذا أسفرت المحاولات السورية الروسية لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب من يد المعارضة المسلحة عن فرار المزيد من منازلهم.

وأحجمت متحدثة باسم الحكومة الألمانية عن تأكيد تقرير الصحيفة، اليوم الخميس، وقالت إن خطط الزيارات التي تقوم بها ميركل تعلن في العادة يوم الجمعة في الأسبوع السابق على الزيارة.

والتقى الزعيمان آخر مرة في ديسمبر/ كانون الأول في لندن، حيث ناقشا الموقف في سوريا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.