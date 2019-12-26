بعد اعتقال أسرته.. إيران تعتقل مشاركين بأربعينية أحد أشهر قتلى الاحتجاجات (فيديو)

كشفت تقارير إخبارية، الخميس، اعتقال قوات الأمن في إيران لعدد من المواطنين أثناء حضورهم أربعينية مواطنهم ”بويا بختياري“، أحد أشهر القتلى الذين سقطوا خلال أحداث الاحتجاجات التي خرجت الشهر الماضي رفضا لقرار زيادة أسعار البنزين.

وأفاد تقرير نشرته إذاعة ”زمانه“ المعارضة بشن قوات أمنية حملة اعتقالات استهدفت عددا من المواطنين خلال حضورهم أربعينية بويا بختياري بمقابر ”بهشت سكينه“ الواقعة بمدينة كرج قرب العاصمة طهران، والذين حضروا مراسم الأربعينية تلبية لدعوات نشطاء لمواساة ذوي القتيل.

وأظهرت مقاطع فيديو توقيف القوات الأمنية لعدد من المواطنين، فيما شهدت مقابر ”بهشت سكينه“ تواجدا أمنيا مكثفا، حيث ظهرت مروحية عسكرية تمسح المنطقة في خضم الانتشار الأمني الذي أطلقته قوات الأمن أخيرا في عدد من المدن الحيوية.

اعتقال عدد من الحاضرين في مناسبة اربعينية بويا بختياري في مدينة كرج.#المنظمة_الاحوازية_لحقوق_الانسان#Ahwazischer_verein_für_Menschenrechte_e_V pic.twitter.com/WZ9DRaoARg — Ahwazi Organization for Human Rights (@AhwazyR) December 26, 2019

ويتزامن حضور مواطنين أربعينية بويا بختياري مع دعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفات احتجاجية بدءا من أمس الأربعاء، ضمن إحياء المواطنين مرور أربعين يوما على اندلاع انتفاضة ما تُعرف بـ ”احتجاجات البنزين“.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت، الثلاثاء الماضي، أسرة قتيل الاحتجاجات بويا بختياري الذي سقط على يد قوات الأمن في مشهد استنكرته جهات حقوقية داخل وخارج إيران، حيث اتهمت السلطات أسرة بخيتاري بإثارة المواطنين ضد النظام، وفق ما نقلت وكالة ”مهر“ المحلية عن مصدر أمني.

ويأتي اعتقال السلطات الإيرانية لأسرة المواطن القتيل بويا بخيتاري وتوقيف مواطنين خلال حضورهم أربعينية وفاته في ظل الاستنكار والتعاطف الشعبي مع حادثة مقتل بختياري، والتي أثارت غضبا واستياء شعبيا، بل حولته إلى رمز من رموز احتجاجات البنزين الأخيرة.

وكان نشطاء إيرانيون كشفوا عبر مواقع التواصل عن أن صورة غرافيتي باتت تنتشر بكثرة في مختلف الشوارع والميادين في إيران بعنوان ”أنا كذلك ابن إنسان“ (بويا بختياري)؛ في إشارة إلى تضامن المواطنين مع بختياري.

وربما ما أثار غضب السلطات الإيرانية من أسرة بختياري واتهامها بالعمل ضد النظام، هو التعاطف الذي لاقته من شخصيات معارضة في الخارج، وأبرزهم ولي عهد شاه إيران رضا بهلوي، الذي تواصل هاتفيا مع ذوي المواطن لتعزيتهم.

وخرج محتجون إيرانيون في مظاهرات ليلية، أمس الأربعاء، في عدد من المحافظات، كان أبرزها طهران وكرمانشاه وأصفهان، ضمن إطلاقهم موجة ثانية من الاحتجاجات، فيما تدخلت قوات الأمن المتمركزة بكثافة في هذه المدن لفض المظاهرات ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مع المحتجين.