الكرملين: روسيا تعارض التدخل الأجنبي في ليبيا

أعلن ”الكرملين“، اليوم الخميس، أن روسيا تعارض التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا وترحب بالجهود المبذولة لحل الأزمة، معربة عن قلقها من الأوضاع السائدة حاليا في ليبيا.

وذكرت وكالة ”تاس“ للأنباء الروسية، اليوم، أن الكرملين أعرب، في بيان له، عن قلق روسيا تجاه ما يدور حاليا في ليبيا مشددا على أنه لا يوجد حاليا تخطيط لأي محادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان حول ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن التدخل الأجنبي لن يساعد في حل الوضع في ليبيا، لكن الجهود مبذولة لتسهيل البحث عن حل مرحب بها.

وعلق على خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا بقوله: ”نعتقد أن التدخل الأجنبي لن يساعد بالكاد في تسوية الوضع، لكن أي أنشطة لتسهيل الجهود لحل النزاع ومساعدة الأطراف على إيجاد حل هي دائمًا مرحب بها.

وأضاف: ”بالنسبة للوضع في ليبيا، فإنه بالتأكيد يسبب الكثير من القلق، ونحن أيضا قلقون، ولقد أكدنا مرارا وتكرارا أن روسيا مهتمة بإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن من أجل إنهاء إراقة الدماء“.