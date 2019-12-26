عشية دعوات لمسيرات حاشدة.. السلطات الإيرانية تتوعد من يرسل مقاطع فيديو إلى الخارج

اتهم قائد الشرطة الإيرانية العميد حسين أشتري، اليوم الخميس، المواطنين الذين يعتزمون الخروج بمسيرات احتجاجية مساء اليوم، بالتواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو جماعات إيرانية معارضة بالخارج.

ونقل موقع الشرطة الإيرانية، عن العميد أشتري قوله في خطاب خلال حفل تخرج لطلاب جامعة أمين لعلوم الشرطة، إن ”الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي، تمثل كراهية العدو لتقدم إيران“، مضيفا ”أمن الشعب هو خطنا الأحمر ولن نتراجع عن ذلك“.

وتعهد العميد أشتري باعتقال وتعقب الأشخاص الذين يقومون بكتابة شعارات مناهضة للنظام أو القيام بإرسال صور ومقاطع فيديو عن الاحتجاجات لوسائل إعلام أجنبية التي وصفها بـ“الإعلام المعادي“، أو التواصل مع جهات إيرانية معارضة.

وتابع قائد الشرطة الإيرانية: ”وفقا للقانون، فإن إرسال مقاطع فيديو وصور إلى وسائل الإعلام الأجنبية يعد جريمة يحاسب عليها القانون“.

وفي الليلة الماضية، ومع قيام وزارة الاتصالات الإيرانية، بقطع شبكة الإنترنت عن عدد من المحافظات، خرجت مسيرات في عدد من المدن من بينها العاصمة طهران وكرمنشاه وبابل، فيما انتشرت قوات الأمن ومكافحة الشغب في مناطق مختلفة.

ويأتي هذا الانتشار الكثيف والإجراءات الأمنية المشددة في ظل قطع الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، بالتزامن مع دعوات أطلقها ناشطون للخروج بمسيرات حاشدة مساء اليوم الخميس، تخليدا لذكرى ضحايا احتجاجات منتصف نوفمبر الماضي، وبمناسبة مرور أربعين يوما على الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وخلفت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت الشهر الماضي نحو 1500 قتيل حسب تقرير ومعلومات كشفت عنها وكالة رويترز، يوم الاثنين الماضي، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 304 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة القمع العنيف الذي استخدمته السلطات الإيرانية.