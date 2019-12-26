صحيفة: روسيا وتركيا تطيلان أمد محادثاتهما بشأن سوريا وليبيا

أجرى وفد تركي ودبلوماسيين روس محادثات في موسكو استمرت ثلاثة أيام، وهي مدة أطول بكثير مما كان متوقعا، إذ حاول الطرفان التوصل إلى تسوية لأزمتي سوريا وليبيا، وفق ما ذكرته صحيفة ”فيدوموستي“ الروسية اليوم الخميس.

وسافر الوفد التركي إلى روسيا، الاثنين الماضي، لإجراء محادثات بخصوص سوريا في أعقاب تقارير عن أن هجمات بدعم روسي هناك تجبر عشرات الآلاف من السوريين على الفرار باتجاه تركيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الثلاثاء الماضي، إن روسيا ستعمل على وقف الهجمات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد محادثات مع الوفد التركي في موسكو، مضيفا أن أنقرة تتوقع الوفاء بهذا الوعد.

وبحث الطرفان -أيضا- الوضع في ليبيا، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن بلاده لن تبقى صامتة إزاء ”مرتزقة“ يدعمون الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، مثل مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا والمؤلفة من متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص.

وتقول موسكو إنها قلقة جدا بشأن احتمال نشر قوات تركية في ليبيا.