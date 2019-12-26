بعد تصريح ميري ريغيف.. العنصرية تضرب ”الليكود“ وتنذر بتوجهات سياسية ”طائفية“

أثارت ميري ريغيف وزيرة الثقافة الإسرائيلية جدلا واسعا وأزمة سياسية طفت أبعادها على السطح بعدما قالت، الأربعاء، إنه ”لا يجب السماح للبخاريين بالفوز في انتخابات حزب الليكود”.

وقصدت الوزيرة ريغيف النائب غدعون ساعر الذي ينافس رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على زعامة حزب ”الليكود“ في الانتخابات الداخلية التي تجري اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات ريغيف خلال مؤتمر انتخابي، الأربعاء، لصالح نتنياهو في تل أبيب أمس، وفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.

وأثارت تصريحات الوزيرة الإسرائيلية الغضب بين اليهود من أصول ”بخارية“ داخل إسرائيل، إذ قالت رونيت النثان ميرزيوف مديرة جميعة ”تحالف البخاريين“ إنها تشعر بالصدمة وخيبة الأمل من الوزيرة ميري ريغيف، وتساءلت: ”هل أصبحنا نمضي وفقا للطائفة ونختار الزعماء على أساس الطائفة؟“.

ويهود بخارى، أو البخاريون هو اسم يطلق في إسرائيل على المهاجرين من آسيا الوسطى، وخاصة من طاجيكستان، وأوزبكستان حيث بخارى.

وكان رد ساعر سريعا، إذ وجه رسالة للوزيرة قائلا: ”نشر الجانب الثاني -معسكر نتنياهو- خلال الساعات والأيام الأخيرة الماضية أخبارا زائفة وأكاذيب وإهانات بل وعبارات عنصرية، هذا ليس نهجنا، ليس نهج الليكود“.

وبالتزامن مع ذلك، وقبل الانتخابات الداخلية لرئاسة الليكود بيوم واحد، اتهم القطب فيه يسرائيل كاتس، الأربعاء، زميله غدعون ساعر بأنه تبنى جميع مواقف المعارضة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

انتخابات الليكود

ووصلت المعركة على رئاسة حزب ”الليكود“ الإسرائيلي، بين بنيامين نتنياهو وجدعون ساعر إلى خط النهاية الخميس، وسيتمكن 116،048 من نشطاء الحزب من التصويت في 106 مراكز في جميع أنحاء إسرائيل، ابتداء من الساعة الـ09:00. وسينتهي التصويت في الساعة الـ23:00، وستعلن النتائج النهائية صباح يوم غد الجمعة.

وحسب موقع i24news العبري، يتمتع رئيس الحكومة ورئيس الحزب نتنياهو بدعم أوسع من نشطاء الحزب، ولكن يخشى مقربوه من انخفاض نسبة التصويت، بسبب سوء الأحوال الجوية؛ ما سيصب في مصلحة ساعر.

وقالت مصادر في مقر ساعر الانتخابي، إن ”أي نتيجة ستكون إنجازا بالنسبة له، لأنه توج اليوم خليفة لنتنياهو في ‘الليكود’ على أي حال“.

وتكمن أهمية هذه الانتخابات، بأن رئيس ”الليكود“ سيكون أوفر المرشحين حظا بتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في الـ2 من آذار/مارس من العام المقبل.

ويعتبر ”الليكود“ من أشد الأحزاب الإسرائيلية ”إخلاصا وولاء “ لزعيمه على مر التاريخ، وخصوصا الزعيم الحالي نتنياهو، الذي يحظى بدعم مطلق من أعضاء الحزب وقياداته؛ ما جعل خروج ساعر عن هذا النهج، مشهدا غريبا واستثنائيا.