مقتل 11 جنديًا بكمين مسلح في بوركينا فاسو

قتل 11 جنديًا في بوركينا فاسو، الأربعاء، في كمين نصبه متشددون لجنود إحدى الدوريات الأمنية، شمالي البلاد.

وبحسب أخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مصادر أمنية فقد نصب المتشددون كمينًا لدورية عسكرية بالقرب من قرية ”Hallale“ مركز المفرزة العسكرية المتواجدة في قاعدة ”Namissiguian“ في إقليم ”سوم“، شمالي البلاد الذي شهد هجومًا الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن المتشددين أطلقوا النيران على أفراد الدورية، ما أسفر عن مقتل 11 جنديًا.

وكانت وسائل إعلام محلية، ذكرت نقلا عن مصادر أمنية، أن المتشددين نفذوا صباح الثلاثاء، هجوما مسلحا استهدف مدنيين، وأحد المعسكرات في مدينة أربيندا، التابعة لإقليم ”سوم“، ما أسفر عن مقتل 7 جنود، و35 مدنيًا.

في المقابل، وردًا على الهجوم، نفذت القوات الأمنية بالبلاد، في اليوم ذاته عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 85 شخصًا.

وأودت الهجمات التي نفذتها جماعات متشددة في بوركينا فاسو، بحياة أكثر من 600 شخص خلال 4 سنوات.

وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2019، تم إعلان حالة الطوارئ في شمال بوركينا فاسو، ومنطقة الساحل، والمناطق الغربية والوسطى من البلاد، بسبب الهجمات المتزايدة.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في 7 أقاليم من أصل 13 إقليما تتكون منها البلاد.