اندلاع احتجاجات جديدة في عدة مدن إيرانية (فيديو)

اندلعت، مساء يوم الأربعاء، احتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، وذلك بمناسبة مرور 40 يوما على الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في منتصف نوفمبر على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية أن احتجاجات اندلعت في مدينة بابل شمال إيران، فيما انطلقت مسيرة أخرى بمحافظة كرمنشاه غرب البلاد، ردد خلالها المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام والحكومة.

وهتف المتظاهرون بحسب ما أظهر مقطع فيديو ”الموت للديكتاتور“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

دانشگاه نوشیروانی بابل. ساعتی پیش pic.twitter.com/oYRnsa6xw2 — Bidadhax57 (@Bidadhax) December 25, 2019

وفي العاصمة طهران تركزت الاحتجاجات في مدينة ”قدس“، بالإضافة إلى انتشار أمني في عدد من أحياء العاصمة من بينها شارع ولي عصر وميدان آزادي وتجريش وشهريا وغيرها.

وتحدث ناشطون إيرانيون عن اندلاع مواجهات في محافظة كرمنشاه بين موالين للنظام ومحتجين ضده، بحسب ما أفادت قناة ”در“ المعارضة.

???? فیلم دیگری از درگیری جوانان انقلابی کرمانشاه هميشه بيدار با وحوش علی خامنه ای ????مردم از حق دفاع مشروع استفاده می کنند#وعده_ما_پنجم_دی pic.twitter.com/NAMpvHLqzn — فرياد د خ (@rafighghadimi) December 25, 2019

وفي محافظة اصفهان ذكر ناشطون عن حالة من الاستنفار الأمني في صفوف قوات الشرطة ومكافحة الشغب وعناصر البسيج، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن حالة من التوتر تعيشها مدينة ”نجف آباد“ بمحافظة اصفهان.

وأقدمت السلطات الإيرانية في وقت سابق من يوم الأربعاء على قطع خدمة الانترنت عبر الهواتف المحمولة تحسبا لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة تنطلق يوم الخميس، دعا لها ناشطون لتخليد ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت الشهر الماضي، وأسفرت عن مصرع نحو 1500 شخص، بحسب وكالة رويترز.