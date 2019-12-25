آخر مفارقات السياسة التركية.. أنقرة تحتج على لقاءات مظلوم عبدي مع دول خليجية‎‎

هدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، بأن بلاده لن تقف صامتة إزاء لقاءات بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ودول خليجية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن قالين قوله إن بلاده ترى أن بعض دول الخليج تعقد لقاءات مع من وصفه بـ ”الإرهابي مظلوم عبدي“، سعيا لاستخدامه ضد تركيا.

وشدد قالين على أن ذلك لن يبقى دون رد، لكنه لم يفصح عن طبيعة هذا الرد، ولم يسم الدول الخليجية المعنية التي أجرت لقاءات مع عبدي.

وعلق خبراء أن مثل هذا التهديد يمثل آخر مفارقات السياسة التركية، مشيرين إلى أن أنقرة تستضيف غالبية شخصيات ورموز الإرهاب والتطرف في المنطقة، لكنها تضيق بلقاءات مزعومة بين عبدي ودول خليجية.

وعلاوة على أن مثل هذا التهديد يمثل، بحسب الخبراء، تدخلا سافرا في الشأن الداخلي لدول ذات سيادة، فإنه يعبر في الآن ذاته عن ”عنجهية“ تركية لا تفسير لها.

وكانت أنقرة أعلنت عن إجراء غريب مماثل حين أدرجت اسم السياسي الفلسطيني محمد دحلان على قائمة الإرهاب، ورصدت مكافأة مقابل القبض عليه.

وفي تعليقه على النبأ اقترح دحلان، آنذاك، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يدفع هذا المبلغ، المخصص للقبض عليه، لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية.

يشار إلى أن عبدي هو قائد قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دورا رئيسا في القضاء على تنظيم داعش في سوريا، بدعم من واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن دعوته عبدي لزيارة واشنطن، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الطرفين.

يشار إلى أن عبدي، الذي يعلن عادة عن لقاءاته وتحركاته عبر تغريدات على حسابه في تويتر، لم يتحدث عن أي لقاءات أو اجتماعات أجراها مع دول خليجية.