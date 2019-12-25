بينيت يصادر أموال أسرى فلسطينيين وعائلاتهم بذريعة ”الإرهاب“

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، قرارا بمصادرة أموال مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من سكان الداخل المحتل، بمزاعم اتهامهم بالقيام بأعمال معادية لإسرائيل.

وذكر موقع ”واللا“ العبري، اليوم، أن الوزير نفتالي بينيت وقع على أمر بمصادرة أموال أسرى فلسطينيين تقدر بمئات الآلاف من الشواقل، علما أنه تم الحكم على 5 منهم بالسجن مدى الحياة.

ويتعلق الأمر بالرواتب الشهرية التي يتلقاها الأسرى من السلطة الفلسطينية، علاوة على المستفيدين مثلهم من أفراد الأسرة الذين يتلقون الأموال كذلك.

وأكد الموقع أن قرارات أخرى مشابهة بحق أسرى سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة، فيما شدد الوزير بينيت على أنه يعتزم ممارسة جميع الصلاحيات القانونية المتاحة له لمصادرة الرواتب التي تدفع للأسرى الذين تزعم إسرائيل قيامهم بأعمال تصفها بالإرهابية.

ويختص القرار بعائلات الأسرى إبراهيم وصلاح البكري، اللذين اتهما بتنفيذ عملية استشهادية عام 2002، حيث قتل 9 إسرائيليين، والأسير مصطفى نعامنه المتهم بأعمال ”شغب“ في المسجد الأقصى، والأسير محمد جبرين المتهم بقتل 3 جنود إسرائيليين عام 1992.

وشمل القرار الأسير وليد دقة المتهم بقتل جندي عام 1984، والأسير سمير سرساوي المتهم بتشكيل خلايا عسكرية، والأسير مجاهد مجاند دخان المتهم بـ“التخابر مع المقاومة“ وقت الحرب.