قائد الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بتمركز إيران بالعراق‎

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأربعاء، إن إسرائيل لا يمكنها السماح لإيران بالتمركز عسكريا في العراق.

جاء ذلك في خطاب لكوخافي بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة رئيس الأركان السابق، أمنون ليبكين شاحاك، بحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.

وتعهد كوخافي بألا يسمح الجيش الإسرائيلي لإيران بالتمركز في العراق.

وأضاف:“ تعمل قوات فيلق القدس (تابع للحرس الثوري الإيراني) في العراق .. وتمر أسلحة متطورة هناك شهريًا، لا يمكننا أن نترك هذا الوضع دون تدخل“.

وتتهم إسرائيل إيران بنقل أسلحة وصواريخ طويلة المدى إلى العراق، ومنه إلى سوريا و“حزب الله“ في لبنان.

وكانت معسكرات ومخازن أسلحة تابعة لـ ”الحشد الشعبي“ (قوات شيعية عراقية مقربة من إيران) قد تعرضت في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين إلى غارات يعتقد أنها إسرائيلية.

وسبق أن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية إسرائيل على قصف معسكرات ”الحشد“ بالعراق.