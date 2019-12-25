تسريب معلومات حساسة تتعلق بقضية ”الجنس مقابل التعيين“ في إسرائيل

كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، عن تسريب معلومات وصفت بـ“الحساسة للغاية“ من هاتف ”آفي نافيه“ نقيب المحامين السابق في إسرائيل والمشتبه فيه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ“الجنس مقابل التعيين“.

وتشير القناة إلى أن المواد المسربة عبارة عن محادثات ”واتس آب“ ومقاطع فيديو وصور وأسماء مسؤولين كبار وملفات مرتبطة بقضية ”جنس مقابل التعيينات“ التي يشتبه بتورط نقيب المحامين السابق فيها.

وأفادت القناة بأن ”نافيه“ عبر عن مخاوفه من إمكانية نشر هذه المواد، رغم جهود النيابة لإبقائها كمواد تحقيق سرية، إذ تضم محادثات حساسة للغاية يمكن أن تستخدم للابتزاز.

وتسود مخاوف لدى مسؤولين إسرائيليين من أن تصل المواد المسربة إلى جهات إجرامية، وأن تستغل لابتزاز كبار المسؤولين في القضاء ومسؤولين كبار.

وترجع بداية القضية إلى مطلع العام الجاري 2019، عندما كشفت الشرطة الإسرائيلية عن قضية تفيد بتعيين امرأة في منصب قاض في محكمة الصلح مقابل علاقات جنسية، بالإضافة إلى إقامة محام بارز علاقة جنسية مع محامية أخرى مقربة منه، لقاء أن يساعدها في ترقية زوجها من قاض بمحكمة الصلح إلى قاض في المحكمة المركزية، وهي القضية التي هزت القضاء الإسرائيلي في حينها.