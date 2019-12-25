ألمانيا ترفض استقبال أطفال من مخيمات المهاجرين في اليونان

أعربت ألمانيا عن عدم ترحيبها بالدعوة التي وجهتها المفوضية الأوروبية لها ولجميع بلدان القارة العجوز؛ لاستقبال أطفال من مخيمات المهاجرين واللاجئين المكتظة في اليونان.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قالت أولريكا ديمر، نائبة الناطق باسم الحكومة الألمانية، إن بلادها لا تعتزم حالياً استقبال لاجئين قصر من اليونان مشيرة إلى الحكومة تسعى لحل أوروبي في المستقبل.

وأشارت ديمر أيضاً أن ”ألمانيا لا تريد أن تخطو خطوة منفردة في هذا المجال“؛ لكن حلاً أوروبياً للمشكلة لا يلوح في الأفق نظرا للرفض الكبير لدول مثل المجر وبولندا التي ترفض استقبال أي لاجئ وتحت أي مسمى.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بوقت سابق، ”المفوضية قلقة بشأن الوضع الصعب للقُصّر غير المصحوبين بذويهم على الأرض في اليونان، ولا تزال في اتصال عن كثب مع السلطات اليونانية لاسيما فيما يتعلق بالوضع في الجزر المكتظة بشدة والوضع الصعب للغاية في النقاط الساخنة“.

وأضاف: ”لقد دعت المفوضية مراراً الدول الأعضاء إلى مواصلة إعادة نقل (الأطفال) خاصة ما يتعلق بأكثر من خمسة آلاف من القصر غير المصحوبين، من اليونان على أساس طوعي بتمويل من المفوضية“.

وتابع: ”إن المبادرة السياسية التي تم إطلاقها من أجل هذه الغاية من جانب اليونان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتدعمها المفوضية، لاتزال حتى الآن تلقى استجابة محدودة من جانب الدول الأعضاء“.