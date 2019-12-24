البابا عشية عيد الميلاد: لا تدعوا إخفاقات الكنيسة تصرفكم عن الرب

دعا البابا فرنسيس 1.3 مليار كاثوليكي حول العالم الثلاثاء ألا يدعوا إخفاقات الكنيسة تصرفهم عن الرب وقبول محبته.

جاء ذلك في قداس عشية عيد الميلاد بكاتدرائية القديس بطرس والذي حضره آلاف الأشخاص وتابعه مئات آخرون على شاشات كبيرة خارجها.

وقال البابا (83 عاما) في عظته ”عيد الميلاد يذكرنا بأن الرب مستمر في محبته لنا جميعا بما في ذلك أسوأنا“.

وأضاف ”ربما تكون لديكم أفكار مغلوطة، وربما عثتم فسادا، لكن الرب مستمر في محبته لكم. فكم‭ ‬مرة اعتقدنا أن الرب يجازينا خيرا إن أحسنا ويعاقبنا إن أسأنا. لكنه ليس كذلك“.

وأشار البابا كذلك إلى المشكلات التي تواجهها الكنيسة في الآونة الأخيرة دون أن يأت على ذكرها، ومنها محاولاتها للتصدي للفضائح الجنسية المستمرة حول العالم والمخالفات المالية في الفاتيكان.

وفي أحدث محاولاته لمواجهة فضيحة الانتهاكات الجنسية، أعلن فرنسيس الأسبوع الماضي عن تغييرات شاملة لطريقة تعامل الكنيسة معها، ومنها إلغاء قاعدة ”السرية البابوية“ التي كانت تغطي على تلك الانتهاكات.

وأشاد المدافعون عن ضحايا الفضائح الجنسية التي تهز الكنيسة منذ نحو 20 عاما بهذه الخطوة.