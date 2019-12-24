واشنطن تتطلع لتقليص عدد قواتها غرب إفريقيا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتطلع لسحب جنود أمريكيين من غرب إفريقيا، في إطار خطة لإعادة تموضع نحو 200 ألف جندي في الخارج.

وتشمل الخطة التخلي عن قاعدة للطائرات المسيرة تم بناؤها مؤخرا، بقيمة 110 مليون دولار في النيجر، وإنهاء تقديم المساعدات للقوات الفرنسية التي تقاتل المسلحين المتطرفين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وتمتلك الولايات المتحدة بين 6 و7 آلاف جندي متمركزين في إفريقيا، ومن شأن الخطوة المقترحة لخفض عدد جنودها أن تركز على الأرجح على عدة مئات من القوات الأمريكية المنتشرة في النيجر وتشاد ومالي، بحسب تقرير نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤوليون (لم تسمهم)، قولهم إن ”سحب واشنطن جنودا من إفريقيا سيؤدي إلى خطط مشابهة لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أمريكا اللاتينية والعراق وأفغانستان“.

وأكد المسؤولون أن وزير الدفاع مارك إسبر، يدرس تقليص عدد كبير من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بتخفيض عددها في العراق من 5 آلاف جندي إلى ألفين و500، وسحب نحو 4 آلاف من أصل 12 ألف جندي في أفغانستان.

بدوره، قال متحدث باسم البنتاغون، في بيان: ”لن نتكهن بشأن تموضع القوات في المستقبل“.

ومن المتوقع أن يتخذ البنتاغون أولى قرارته بشأن إفريقيا في يناير/ كانون الثاني المقبل.