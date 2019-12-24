الصين تدعو أمريكا لاتخاذ ”إجراء فوري“ بشأن الاتفاقات مع كوريا الشمالية‎

طالبت الصين الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، باتخاذ ”إجراء فوري“ لتنفيذ اتفاقات مع كوريا الشمالية، جرى التوصل إليها خلال قمة العام الماضي في سنغافورة.

ونشرت وزارة الخارجية الصينية تصريحات لوزيرها على ”تويتر“:“تدعو الصين الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة بأسرع ما يمكن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سنغافورة“.

وتابع:“نشجع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والولايات المتحدة، على وضع خريطة طريق‭‭ ‬‬مناسبة لوضع نظام سلمي دائم، وتحقيق الإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية“.

وحذرت كوريا الشمالية واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري من إمكانية أن ترسل لها ”هدية في عيد الميلاد“ وذلك بعد أن أمهل زعيمها كيم جونج أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بين البلدين بخصوص الترسانة النووية لكوريا الشمالية.