ترامب: أمريكا مستعدة للتعامل مع أي هدية من كوريا الشمالية في عيد الميلاد‎

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تحذير زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بإرسال ”هدية بمناسبة عيد الميلاد“ لواشنطن، قائلا إن بلاده ”ستتعامل معها بنجاح كبير“. وذلك وسط مخاوف في الولايات المتحدة من احتمال أن تكون بيونغ يانغ تستعد لاختبار صاروخ.

وقال ترامب للصحفيين في منتجعه (مار الاجو) في ولاية فلوريدا: ”سنعرف ما هي هذه المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير“. وأضاف: ”سوف نرى ما يحدث“.

وقال ساخرا: ”ربما تكون هدية لطيفة“. ومضى يقول ”ربما ستكون الهدية التي سيرسلها لي إناء زهور جميلا وليس تجربة صاروخية ”.

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري من إمكانية أن ترسل لها ”هدية في عيد الميلاد“ وذلك بعد أن أمهل زعيمها كيم جونغ أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بين البلدين حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي. كما طالب الزعيم الكوري الشمالي واشنطن بخفض التوترات بين البلدين الخصمين منذ وقت طويل.

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة عندما أصدرت تحذيرها في الثالث من ديسمبر كانون الأول بمحاولة إطالة أمد محادثات نزع السلاح النووي إلى ما قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في العام المقبل، وقالت إنه سيكون على الولايات المتحدة وحدها أن تختار الهدية التي تريدها في عيد الميلاد عندما تنقضي المهلة.

وقال قادة عسكريون أمريكيون إن رد كوريا الشمالية على انتهاء المهلة يمكن أن يكون اختبار صاروخ بعيد المدى، وهي اختبارات علقتها بجانب تعليق تجارب القنابل النووية منذ عام 2017.

وكان ترامب قد كرر القول إن تعليق مثل تلك التجارب دليل على أن سياسته تجاه كوريا الشمالية والتي انطوت على عقد اجتماعات قمة غير مسبوقة تؤتي ثمارها.