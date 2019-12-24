البرلمان التركي يدرس قانونا يتيح نشر قوات في ليبيا

قال متحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، إن برلمان بلاده يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، اليوم الثلاثاء، قوله إن بلاده ”ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية، التي يترأسها فائز السراج“.

وتابع: ”ربما تكون هناك حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، والبرلمان يعمل على ذلك“.

وكان اتفاق وقع نهاية الشهر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق قد أثار موجة استياء واسعة من دول إقليمية، انتقدت بشدة سعي أنقرة للتوسع عبر المتوسط من خلال هذا الاتفاق الذي وُصف بالغامض.

وفي أعقاب ذلك نسبت وسائل إعلام إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يعتزم إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة الوفاق هذا الأمر من أنقرة.