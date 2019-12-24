تحطم طائرة (سو-57) الشبح الروسية قبل أيام من دخولها الخدمة

كشفت مصادر في روسيا، أن المقاتلة الروسية الشبح (سو-57)، تحطمت في ظروف غامضة في مهمة تدريب قبل أيام من موعد دخولها الخدمة.

وقال مسؤولون إن مقاتلة (سوخوي سو- 57) التي تحطمت واشتعلت بها النيران في أقصى شرق روسيا، قد دُمرت بالكامل.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تحطمت المقاتلة التي كانت روسيا تتبناها بتطورها، في غابة نائية في سيبيريا بعدما قادها الطيار بعيدا عن المدينة وقفز بالمظلة إلى بر الأمان.

يذكر أن سلاح الجو الروسي طلب 76 مقاتلة من طراز (سو- 57)، ما يتكلف 155 مليون دولار، بهدف منافسة مقاتلات الشبح الأمريكية (إف -22 رابتور).

ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن الطائرة المنكوبة كانت طائرة تجريبية، وليست واحدة من تلك الطائرات التي سيتم تسليمها إلى القوات الجوية خلال أيام.

وأقلعت الطائرة من مطار عسكري بالقرب من قرية ”دزيومجي“، الواقعة على بعد 7 أميال إلى شمال مدينة كومسومولسك- أون- أمور الروسية، قبل أن تتحطم، والآن يحقق الخبراء فيما إذا كان الحادث نتيجة عطل فني أم خطأ من الطيار.

ووفقا للتقارير، قال أحد المصادر إن الحادث كان نتيجة فشل في نظام التحكم.

وأكد المتحدث باسم شركة ”يونايتد ايركرافت كوربوريشن“ المصنعة للطائرة، أن ”لجنة خاصة ستحقق في أسباب الحادث“.